Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son olarak Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından yaşananlar hakkında konuşan Çebi, Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tepki gösterdi. Öte yandan Ahmet Nur Çebi, gündeme dair soruları da yanıtladı. İşte o sözler...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son olarak Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından yaşananlar hakkında konuşan Çebi, Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tepki gösterdi.

İşte o sözler...

"Adana Demirspor maçında yaşanan olaylar bizi son derece üzmüştür. İki camia birbirini seven ve birbirine çok benzeşen kulüplerdir. Adana Demirspor ve Beşiktaş, bugüne kadar dostluklarını en üst düzeyde yaşamışlardır."

"Adana'da onların tabiriyle güneşe kurşun sıkılan sıcakta, hazırlık maçı için takımımızı Adana'ya gönderdik. Aramızda ilişkilerimiz gayet iyiyken ne oldu da bu duruma gelindi i? Beşiktaş kendilerine ne zarar verdi?"

"Nasıl oluyor da Adana Demirspor taraftarı Ersin'in kafasına para atabiliyor anlamış değilim. Sanki bir şey kurgulanmış gibi hissettim."

"Sayın başkan bir anda öfkeyle kalkıp televizyonu kırıyor. Böyle bir ortamda önümüzde kalkıp televizyon kırılıyor. Bu tepkiyi bana gösterirseniz taraftar da bize ağıza alınmayacak sözler sarf eder. Bunları esefle karşılıyorum."

"Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakemlerle ilgili öncesinde ve sonrasında yaptıkları ile işi şova dönüştürmüştür. O saatten sonra kanal kanal bağlanmak bir şovsa yakışık almadı. Bir plansa gerekçesini bilmek istiyorum."

"Biz 25 haftadır hakemlerimizin hata yaptıklarını söylerken sessiz kalan Murat Sancak'ın neden Beşiktaş maçından sonra konuştuğunu da merak ediyorum."

"Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konuda, Beşiktaş teknik direktörlüğüne dair Adana Demirspor başkanının bir iddiada bulunması ve bunun kocaman bir yalan olması yakışmamıştır."

"Eskiden yapılan ve yükü ağır olan sözleşmelerle, tekrar anlaşamazsak muhtemelen yollarımızı ayıracağız. Yarı fiyatına 3-4 tane kreatif futbolcu bulmaya çalışacağız. Geri kalanları genç ve altyapıdan tercih edeceğiz. Planımız bu."

"Şu an takım içinde olan herkesle yola devam etmek isterim ama ücretlerini biz belirleyeceğiz; kalıyorlarsa kalacaklar, kalmıyorlarsa vedalaşacağız."