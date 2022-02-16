Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş sorularını da yanıtlayan Çebi, teknik direktör konusunda net konuştu.

İşte o sözler...

Ben, Beşiktaşlılara yalan söylemeyeceğim dedim. Şenol Güneş hocayla bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Benim hocam var ve hocamla yola devam edeceğim, bunu beyan ettim. Ona güvenim sonsuz.

Mayıs ayında seçim var. Kim gelecek? Nasıl yapacak belli değil. Şu ana kadar Şenol hocayla çalışmayı düşünmedim. Bundan sonrası için de planım yok.