Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Aaron Boupendza ve Alexander Sörloth...

Beşiktaş, ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katmış ve gelecek sezon için önemli bir hamle yapmıştı. Kartal, yeni transfer hedeflerini de belirledi. Buna göre siyah beyazlılar, gelecek sezon forvet hattında Boupendza ve Sörloth'u düşünüyor. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 06:40