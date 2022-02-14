Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için daha önce Fransız kulüplerinin devrede olduğu biliniyordu. Ersin'in transferi için bu kez yeni bir iddia gündeme geldi. Habere göre, Ersin Destanoğlu, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin transfer radarına girdi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 06:40