Kartal'ın penaltı kurtarışlarıyla kupada turu getiren Ersin Destanoğlu, yaz transfer döneminin de gözdesi olacak.
Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi!
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için daha önce Fransız kulüplerinin devrede olduğu biliniyordu. Ersin'in transferi için bu kez yeni bir iddia gündeme geldi. Habere göre, Ersin Destanoğlu, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin transfer radarına girdi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre, daha önce Fransız ekipleri Lyon ve Nice'in ciddi şekilde ilgilendiği Ersin'in İngiliz devi Chelsea'nin de radarında olduğu öğrenildi.
Genç eldiveni gelecek vadeden isimler arasında gören Maviler'in Ersin için yaz döneminde kapıyı çalabileceği vurgulandı.