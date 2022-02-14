Başakşehir'de ocak ayı ara transfer ve tescil döneminde kadroya önemli takviyeler yapıldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Oğuzhan Özyakup Başakşehir yolunda! Anlaşma sağlandı
Son dakika transfer haberleri: Ara transfer döneminde Pizzi, Trezeguet, Emre Çolak ve Serdar Gürler gibi isimleri kadrosuna katarak ses getiren Başakşehir'de gelecek sezon için çalışmalar başladı. Adı sık sık Adem Ljajic ile anılan turuncu-lacivertlilerin, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup ile anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Hatayspor'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde bulunan Emre Çolak takıma dahil edildi. Konyaspor'dan da Serdar Gürler, serbest kalma bedeli ödenerek transfer edildi. Benfica forması giyen Pizzi ve Aston Villa'da top koşturan Trezeguet de kiralık olarak kadroya katıldı.
Emre Belözoğlu'nun talebeleri arasındaki 4 isimle vedalaşıldı. Edin Visca, Trabzonspor'a transfer olurken 3 isim kiralık olarak başka takımların yolunu tuttu.