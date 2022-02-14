Emre Belözoğlu konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Oğuzhan Özyakup çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Şu anda bir girişimimiz olmadı ama sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında" cevabını vermişti.