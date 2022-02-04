Transferde atağa kalkan Beşiktaş, forvet bölgesi için harekete geçti. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezonun gol kralı Aaron Boupendza için kolları sıcadı. Beşiktaş'ın bu transferi de Gedson Fernandes'te olduğu gibi önümüzdeki sezon için renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Boupendza konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gedson Fernandes ile yeni sezon için ilk transfer bombasını patlatan siyah-beyazlılarda bir yıldız için daha harekete geçildi. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, Hatayspor'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayıp Al-Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza için çalışmalara başladı. F.Bahçe'nin de talip olduğu golcü oyuncuyu tıpkı Gedson Fernandes gibi önümüzdeki sezon için renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu mali şartlarda ikna etmek için nabız yokluyor. Hücum hattından bu sezon memnun olmayan siyah-beyazlılar, geçen sezon Süper Lig'de 22 gol atarak yıldızını parlatan Boupendza ile gol yollarını güçlendirmeyi amaçlıyor.