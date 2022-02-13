Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında geride kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Beşiktaş'tan Alexander Sörloth bombası! Transferde Trabzonspor detayı
Bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan siyah beyazlılarda, gözler santrfor transferine çevrildi. Kartal, Almanya Ligi takımlarından Leipzig'in Real Sociedad'a kiraladığı 26 yaşındaki eski Trabzonsporlu forvet Alexander Sörloth için kulübü ve menajeriyle temasa geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Aaron Boupendza ile prensip anlaşmasına varan, kulübü Al Arabi ile de anlaşan Beşiktaş'ın gelecek sezonki transfer hedefi Süper Ligi tanıyan ve başarılı olmuş yabancı oyuncularla anlaşmak.
Golcü transferi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş, Trabzonspor'un eski golcüsü Aleksander Sörloth için devreye girdi.