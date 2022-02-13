Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Miralem Pjanic ile yola devam etmeyi düşündüğünü ifade etmiş, Boşnak futbolcu da kalmak istediğini belirtmişti. Ancak son dönemde performansı düşüşte olan tecrübeli yıldızın maliyeti kararsızlık yarattı.
Beşiktaş'ta Miralem Pjanic transferi için kritik şart!
Beşiktaş'ta sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in 9 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon 750 bin Euro'sunu karşılayan Beşiktaş, sezon sonu Barcelona ile masaya oturacak ve rakamın 2 milyon Euro'ya çekilmesini talep edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 06:40
Sabah'ın haberine göre, Barcelona'dan kiralanırken 9 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon 750 bin Euro'su Beşiktaş tarafından karşılanan Pjanic için sezon sonu bu rakamın ödenmesi mümkün değil.
Gelecek sezon için orta sahaya Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, Pjanic'i kadroda düşünüyor ancak transferin kendi ekonomik şartlarına uymasını bekliyor.