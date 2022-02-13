Beşiktaş'ta Miralem Pjanic transferi için kritik şart!

Beşiktaş'ta sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in 9 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon 750 bin Euro'sunu karşılayan Beşiktaş, sezon sonu Barcelona ile masaya oturacak ve rakamın 2 milyon Euro'ya çekilmesini talep edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 06:40