Beşiktaş'ın hedefi ise oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Ceballos, 11 kez İspanya Milli Takım forması giydi. Real Madrid yıldız oyuncuyu 2017 yılında 16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Betis'ten transfer etmişti.