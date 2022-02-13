Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Real Madrid'li Dani Ceballos Kartal'a! Transferde harekete geçildi
Sezonun bitmesiyle birlikte birçok yıldızının mukavelesi sona erecek Beşiktaş, transfer çalışmalarına da erken başladı. İlk olarak Gedson Fernandes'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Real Madrid'de forma giyen Dani Ceballos için de harekete geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Devre arası transfer döneminde Portekizli yıldız Gedson Fernandes'i transfer eden Siyah-Beyazlılar yaz transfer döneminde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Gedson Fernandes'in yanına yıldız bir isim daha transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın hedefi ise İspanyol devi Real Madrid forması giyen Dani Ceballos.