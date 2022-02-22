Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin'e İngiliz ekibi Huddersfield'ın da talip olduğu iddia edildi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cyle Larin'e Huddersfield kancası!
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin'e talip olan ekip belli oldu. İngiltere'nin Huddersfield takımı, Kanadalı golcü için devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 09:54
Hürriyet'te yer alan haberde, Championship'te mücadele eden İngiliz ekibinin sezon sonu serbest kalacak olan Kanadalı golcüyü bedava alma fırsatını kaçırmak istemediği öğrenildi.
Larin bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı.