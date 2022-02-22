TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cyle Larin'e Huddersfield kancası!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin'e talip olan ekip belli oldu. İngiltere'nin Huddersfield takımı, Kanadalı golcü için devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 09:54