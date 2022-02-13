2018 Ocak ayından bu yana Beşiktaş forması giyen ve yıllık 3 milyon euro'luk garanti ücretiyle takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Vida'nın, bu rakamın yarısına "Evet" demesinde, eşi Ivana Vida'nın büyük rolü olduğu öğrenildi.