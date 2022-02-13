Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. İlk olarak Cyle Larin'e teklifini yapıp beklemeye çekilen yöneticiler, bu kez Domagoj Vida ve Güven Yalçın'la masaya oturdu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ivana Vida istedi Domagoj Vida Beşiktaş'ın teklifine 'Evet' dedi!
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida'nın geleceği merak konusuydu. Hırvat stoper henüz yeni sözleşme konusunda siyah beyazlı kulüple el sıkışmamıştı. Vida'nın eşinin isteği üzerine Beşiktaş'ın teklifine 'Evet' diyeceği öğrenildi. İşte detaylar...
Hürriyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar yıllık ücret olarak Vida'ya 1.5 milyon euro, Güven'e 7 milyon TL önerdi.
Hırvat stoper, prensipte olumlu yanıt verdi ancak son karar için süre istedi. Güven ise yıllık 1.5 milyon euro (23 milyon TL) talep ettiğini bildirdi.