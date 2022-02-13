Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren ve burada şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Milli yıldızın babası Fikret Yılmaz, deneyimli golcünün geleceğiyle ilgili konuşurken Beşiktaş'a dönme ihtimalini de değerlendirdi. İşte o sözler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)