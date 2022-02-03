Beşiktaş'ta Cyle Larin belirsizliği! Devreye Atiba girdi...

Beşiktaş'ta gözler henüz sözleşme uzatmayan Cyle Larin'e çevrildi. Siyah-beyazlılarda bu gelişmenin ardından devreye Atiba girdi. Tecrübeli oyuncu Larin'e, "tal'ın vazgeçilmeyen ismi Atiba, arkadaşına sözleşme imzalamasının kendisi için daha iyi olacağını söyledi. Atiba'nın milli takım kampında Larin'e "Belki maddi olarak daha çok beklenti içinde olabilirsin ama burada uyum sağladın. Şehir, takım, her şey güzel. Bu ortamını bozma, imza at. Belki buradan daha fazla maaş verecek bir yer bulabilirsin ama huzuru bulamayabilirsin" dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 06:40