Beşiktaş'ta Cyle Larin belirsizliği! Devreye Atiba girdi...
Beşiktaş'ta gözler henüz sözleşme uzatmayan Cyle Larin'e çevrildi. Siyah-beyazlılarda bu gelişmenin ardından devreye Atiba girdi. Tecrübeli oyuncu Larin'e, "tal'ın vazgeçilmeyen ismi Atiba, arkadaşına sözleşme imzalamasının kendisi için daha iyi olacağını söyledi. Atiba'nın milli takım kampında Larin'e "Belki maddi olarak daha çok beklenti içinde olabilirsin ama burada uyum sağladın. Şehir, takım, her şey güzel. Bu ortamını bozma, imza at. Belki buradan daha fazla maaş verecek bir yer bulabilirsin ama huzuru bulamayabilirsin" dedi.
Beşiktaş'ta kaptan Atiba'dan transfer hamlesi geldi. Kanadalı yıldız, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan olan ve henüz yönetimle anlaşmayan Cyle Larin ile özel bir görüşme yaptı. Fotomaç'ın derlediği habere göre siyah-beyazlı takımda istikrarsız bir görüntü sergileyen Larin'e, kaptan Atiba'dan özel bir uyarı geldi. Milli takım dönüşü tekrar yönetimle masaya oturması beklenen Larin ile görüşen Kartal'ın vazgeçilmeyen ismi Atiba, arkadaşına sözleşme imzalamasının kendisi için daha iyi olacağını söyledi. Atiba'nın milli takım kampında Larin'e "Belki maddi olarak daha çok beklenti içinde olabilirsin ama burada uyum sağladın. Şehir, takım, her şey güzel. Bu ortamını bozma, imza at. Belki buradan daha fazla maaş verecek bir yer bulabilirsin ama huzuru bulamayabilirsin" dediği öğrenildi.