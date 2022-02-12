TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çıtayı yükseltti! Gedson Fernandes'in ardından Dani Ceballos bombası...

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Gedson Fernandes'in yanına yıldız bir oyuncu daha almak isteyen siyah beyazlıların yeni hedefi ise İspanya'da Real Madrid'de boy gösteren Dani Ceballos. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 15:48 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 15:49