Devre arası transfer döneminde Portekizli yıldız Gedson Fernandes'i transfer eden Siyah-Beyazlılar yaz transfer döneminde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çıtayı yükseltti! Gedson Fernandes'in ardından Dani Ceballos bombası...
Süper Lig'de aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Gedson Fernandes'in yanına yıldız bir oyuncu daha almak isteyen siyah beyazlıların yeni hedefi ise İspanya'da Real Madrid'de boy gösteren Dani Ceballos. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 15:48 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 15:49
Takvim'in haberine göre, Gedson Fernandes'in yanına yıldız bir isim daha transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın hedefi ise İspanyol devi Real Madrid forması giyen Dani Ceballos…
25 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. İspanyol yıldızın önümüzdeki günlerde kulübüyle yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.