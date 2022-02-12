Lille'de geçtiğimiz sezon müthiş bir performans gösterdikten sonra bu sezon hayal kırıklığı yaratan Burak Yılmaz'ın Ligue 1 ekibinden ayrılmaya hazırlandığı yönünde haberler çıkmaya başladı. Tecrübeli santraforun babası Fikret Yılmaz, oğlunun transfer durumu hakkında konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'ın babası açıkladı! Transfer...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oğlu hakkında konuşan Yılmaz, "Ben geleceğiyle ilgili çok konuşmuyorum. Ama biz Beşiktaşlıyız. Bunu herkes bilir." ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamaları...
SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKACAK
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği 36 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon 300 bin euro olarak ifade ediliyor.
6 GOL VE 5 ASİST
Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla 27 resmi müsabakada görev yaptı. 36 yaşındaki forvet bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Burak Yılmaz aynı zamanda takım arkadaşlarına 5 gol pası verdi.