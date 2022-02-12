"BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ, BUNU HERKES BİLİR"



"Olabilir, her şey olabilir. Sezon sonunu görmek gerek. Milli takımla hedefleri var. Ben geleceğiyle ilgili çok konuşmuyorum. Ama biz Beşiktaşlıyız. Bunu herkes bilir. Yazılanları okuyorum. Gerçekleşmesi için dua ediyorum. İnşallah olur. Bizi aşan bir mesele."