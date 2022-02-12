Fotomaç'ın haberine göre; maliyet olarak başı Ljajic çekerken, bu oyuncuyu Lens takip etti. Douglas'ın toplam maliyeti 3.9 milyon euro olurken, N'Sakala'nın Beşiktaş'a maliyeti 1.7 milyon euro oldu. Bonservis bedeli olmayan N'Sakala, Beşiktaş ile yıllık 850 bin euro'ya anlaştı.

