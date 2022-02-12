Beşiktaş'ta takımdan ayrılması için adeta gün sayılan Lens, Ljajic, Douglas ve N'Sakala'nın siyah-beyazlı kulübe maliyetleri dudak uçuklattı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta şoke eden rakam! Toplam maliyetleri...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Jeremain Lens, Adem Ljajic, Fabrice N'Sakala ile Douglas'ın maliyetleri, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 15 takımdan daha değerli. İşte o rakam... (BJK spor haberi)
Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan ve uzun süredir kadro dışı olup, günlerini düz koşu yaparak geçiren bu 4 futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti toplamda 41 milyon 823 bin euro.
Fotomaç'ın haberine göre; maliyet olarak başı Ljajic çekerken, bu oyuncuyu Lens takip etti. Douglas'ın toplam maliyeti 3.9 milyon euro olurken, N'Sakala'nın Beşiktaş'a maliyeti 1.7 milyon euro oldu. Bonservis bedeli olmayan N'Sakala, Beşiktaş ile yıllık 850 bin euro'ya anlaştı.