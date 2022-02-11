Beşiktaş gelecek sezon için Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istiyor.Bu sezon Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan, Avrupa defteri kapatan siyah beyazlılar, gelecek sezon kadro planlamasına başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Aaron Boupendza için harekete geçti!
Ara transfer döneminin son bulmasına rağmen transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Aaron Boupendza için harekete geçti. Siyah-beyazlılar Gabolnlu yıldızın transferini 1 ay içerisinde bitirmek istiyor.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2022- 16:34
İlk olarak Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş, yeni forvetine de karar verdi. Siyah beyazlıların listesindeki ilk isim Aaron Boupendza.
NTV Spor'un haberine göre; Gabonlu oyuncu ve kulübü Al Arabi ile temaslar başladı. Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Katar ekibi anlaşmaya çalışacak. 25 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneğini de değerlendiren siyah beyazlılar, transferi 1 ay içinde tamamlamak istiyor.