Ara transfer döneminin suskun takımlarından birisi olan Beşiktaş, gelecek sezonun planlaması için için gaza bastı. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Faslı stoper Zouhair Feddal'ın menajeriyle temasa geçti...