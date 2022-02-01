Ara transfer döneminin suskun takımlarından birisi olan Beşiktaş, gelecek sezonun planlaması için için gaza bastı. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Faslı stoper Zouhair Feddal'ın menajeriyle temasa geçti...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a Faslı stoper! Zouhair Feddal için Sporting'e teklif yapıldı
Transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş'ta, son dönemde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle sezon sonunda Vida ve Welinton'la yolları ayırmayı planlayan siyah beyazlılar, aradığı stoperi ise Portekiz'de buldu. Kartal, Sporting Lizbon'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Zouhair Feddal'a teklif yaptı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre; Vida ve Welinton'u sezon sonunda göndermeyi planlayan Beşiktaş'a Faslı yıldızdan olumlu yanıt geldi. Portekiz kulübünden 1.2 milyon Euro kazanan Feddal'a Siyah-Beyazlılar'ın aynı parayı teklif ettiği öğrenildi.
Henüz teknik direktör konusunda net bir gelişme yaşanmazken, Feddal'la görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi