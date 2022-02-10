Fotomaç'ın haberine göre, Batshuayi'den istediği verimi alamayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ile yeni kontrat için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Beşiktaş, Genoa'dan ayrılmak isteyen Ekuban'la yeni sezon için prensip anlaşmasına vardı.