Frana'nın Lille takımıyla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz, sezon sonu Süper Lig'e geri dönüyor. Fotomaç'ın haberine göre, 2020 yazında Lille'e transfer olan ve burada şampiyonluk yaşayarak kariyerinde zirveyi gören Burak Yılmaz, yeni sezonda siyah-beyazlı takıma dönmeye hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası!
Süper Lig'de gelecek sezonun transfer planlamasına erkenden başlayan siyah beyazlılarda flaş bir gelişme yaşanabilir. Fransız basınında yer alan habere göre, kendisine İtalya Serie A'dan teklif gelmesine karşın, Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönmeye hazırlanıyor. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 06:40
Fransız basını, İtalya Serie A'dan da teklifler alan Burak Yılmaz'ın, daha önce 'Benim Yuvam' dediği Beşiktaş'a geri döneceğini iddia etti.
Milli forvet, bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken; Süper Lig'de 187 golü bulunan Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'a geri dönerek bu sayısı 200'e çıkarmak istediği ifade edildi.