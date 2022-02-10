Frana'nın Lille takımıyla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz, sezon sonu Süper Lig'e geri dönüyor. Fotomaç'ın haberine göre, 2020 yazında Lille'e transfer olan ve burada şampiyonluk yaşayarak kariyerinde zirveyi gören Burak Yılmaz, yeni sezonda siyah-beyazlı takıma dönmeye hazırlanıyor.