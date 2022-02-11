Bu yüzden Beşiktaş uzatmanın ikinci bölümünde yoğun bir baskı kurdu ve birçok atakta gole yaklaştı ama değerlendiremedi. Maç boyu iki kalecinin başarısı penaltılarda da devam etti. İrfan Can, Pjanic'in penaltısını kurtarıp arkadaşlarına moral zemini hazırladı ancak iki kurtarışa imza atan Ersin Destanoğlu gecenin adamı oldu...