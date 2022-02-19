Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-ALTAY İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, KEREM, WELINTON, VIDA, UMUT, JOSEF, GHEZZAL, NECİP, KENAN, ALEX, GÜVEN

ALTAY: LIS, ÖZGÜR, İBRAHİM, ERIC, CEBRAİL, THACIANO, ZEKİ, KAZIMCAN, PINARES, KAPPEL, DENİZ

BEŞİKTAŞ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Altay maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu.

Evinde Altay'ı 27 kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı.

İç sahada rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLÜ GALİBİYETLERİ

Beşiktaş rakibine iki defa farklı skorla üstünlük kurdu.

1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı.