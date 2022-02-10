Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kadro dışı kalan Lens, N'Sakala, Ljajic ve Douglas hakkında şunları söylemişti; "Şu an için bu arkadaşlar kadro dışıdır. Bunların gitmesi yeni bir transfer yapmamızı gerektirmeyecek. Yeteri kadar futbolcumuz var. Güveniyoruz. Sakatlıklar ve talihsizlikler nedeniyle istediğimiz noktada olamadık. Bu futbolcuların gitmesi, transfer anlamına gelmez. Ara transferde başka transfer söz konusu değil.Şöyle de bir şey var; bu arkadaşlar maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir şey anlamıyorum, nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik ben anlayamıyorum. Mesleklerine nasıl bir saygıları var anlayamıyorum."