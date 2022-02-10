Beşiktaş'ta kadro dışı durumunda bulunan Adem Ljajic, Fabrice N'Sakala, Douglas ve Jeremain Lens devre arası takımdan ayrılmadı.
Beşiktaş'a büyük külfet! Tam 50 milyon TL...
Beşiktaş'ın yollarını ayıramadığı 4 futbolcunun yarım sezonluk maliyeti 50 milyon TL'yi buldu. Kış transferde siyah-beyazlılarda kadro dışı olan isimlerden sadece Adem Ljajic'e teklif geldi. Ancak Sırp oyuncu da İstanbul dışına gitmek istemedi. Fabrice N'Sakala, Douglas ve Jeremain Lens'le ilgilenen bile olmadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bu 4 oyuncu arasında sadece Ljajic için teklifler gelirken 30 yaşındaki futbolcu, İstanbul dışına çıkmak istemediği için GZT Giresunspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u geri çevirdi. Başakşehir ile anlaşması ise Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmelerine takıldı. Diğer üç isme hiçbir kulüp tarafından teklif yapılmadı.
Sabah'ın haberine göre, yarım sezonluk ücretleri 3.2 milyon Euro (50 milyon TL) olan 4 ismin yükü yine Beşiktaş'ın omuzlarına kalmış oldu. Siyah-beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmeleri bitecek bu oyunculardan kurtulacağı günü iple çekiyor.