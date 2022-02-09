Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Beşiktaş - Göztepe maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Beşiktaş - Göztepe maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kupada son 16 turu müsabakasında Beşiktaş ile Göztepe, çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Beşiktaş - Göztepe maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 14:34 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022- 15:42