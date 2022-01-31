Golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta son dönemde adı sıkça siyah-beyazlı kulüple anılan Aaron Boupendza için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, 25 yaşındaki Gabonlu forvetin menajeri Harve Cros'un Beşiktaş yönetimine oyuncunun gelmeye hazır olduğunu ilettiği ileri sürüdü.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Boupendza hazır
Adı Beşiktaş’la anılan Boupendza’nın menajeri Harve Cros, oyuncunun gelmeye hazır olduğununu iletti, top Beşiktaş’ta
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 06:40
Yönetimin ise henüz bir yanıt vermediği ve 8 Şubat'ta bitecek olan transfer dönemini nedeniyle birkaç gün daha konuyu düşünme kararı aldığı kaydedildi.
Al-Arabi kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Boupendza'nın kiralanacağı iddia edilmişti. Daha önce Süper Lig'de Hatayspor'da forma giyen forvetin, yeni takımında mutlu olmadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyordu.