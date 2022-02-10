Beşiktaş çeyrek final peşinde! İşte Önder Karaveli'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de istediğini sonuçları elde edemeyen Beşiktaş'ta en önemli hedef, Ziraat Türkiye Kupası. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon kazandığı Türkiye Kupası'nı yeniden müzesine götürmek istiyor. Kartal, Vodafone Park'ta son 16 turunda Göztepe'yi ağırlayacak. İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı öncesi muhtemel 11'i...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 06:40
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Larin, Batshuayi
GÖZTEPE - İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Angel, Berkan, Nwobodo, Halil, Soner, Ndiaye, Di Santo
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-22'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 yenmişti. Siyah-beyazlılarda N'Koudou ve Mert Günok sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Göztepe'de de sakatlığı süren golcü Jahovic forma giyemeyecek.