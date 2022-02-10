ŞİFRESİZ CANLI İZLE 🔥 | Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Beşiktaş ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Kritik müsabakada Rosier forma giyemeyecek. Göztepe'de ise Jahovic'in eksikliği bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş - Göztepe maçını canlı izlemek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarından yaşanmaya devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belirleneceği son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. İki takım da tur biletini kaparak kupadaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Göztepe maçıyla ilgili tüm detaylar...

⚽BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak Beşiktaş - Göztepe karşılaşması 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

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JAHOVIC SAHADA OLAMAYACAK!

Konuk Göztepe'de sakatlığı süren golcü Adis Jahovic, İstanbul'da forma giyemeyecek. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun sahaya as kadroyla çıkması bekleniyor.

Altay yenilgisini telafi edeceklerini ifade eden Maestro, "Kupa bizim için önemli. Beşiktaş güçlü bir rakip ancak sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Taraftarımızın bizden beklentilerini biliyoruz. Önce Beşiktaş ardından ligde Hatayspor karşılaşmalarını kayıpsız geçip önümüze bakacağız" dedi.