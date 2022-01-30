Ancak akıllara geçen sezon Ghezzal transferinde yaşanan süreç geldi. Leicester ilk etapta kapıyı 12 milyon euro'dan açmış, Cezayirli oyuncunun bonservisi sonunda 3 milyon euro'ya alınmıştı. Beşiktaş, Batshuayi konusunda da aynı yolu izleyecek; Ghezzal'da olduğu gibi Batshuayi'nin de devreye girmesi sağlanacak. Sözleşmesinin son yılına girecek olan Michy Batshuayi en doğru fiyata alınmaya çalışılacak.