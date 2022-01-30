Beşiktaş'ta Michy Batshuayi operasyonu başladı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da kalmak isteyen Belçikalı oyuncu için Chelsea'nin kapısını çaldı. Ancak ilk cevap 10 milyon euro olunca, geri adım atıldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi operasyonu
Beşiktaş yönetimi, Chelsea’nin istediği 10 milyon euro’luk bonservis bedelini düşürmek için Ghezzal’de olduğu gibi oyuncunun kalma istediğini koz kullanacak.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 06:40
Ancak akıllara geçen sezon Ghezzal transferinde yaşanan süreç geldi. Leicester ilk etapta kapıyı 12 milyon euro'dan açmış, Cezayirli oyuncunun bonservisi sonunda 3 milyon euro'ya alınmıştı. Beşiktaş, Batshuayi konusunda da aynı yolu izleyecek; Ghezzal'da olduğu gibi Batshuayi'nin de devreye girmesi sağlanacak. Sözleşmesinin son yılına girecek olan Michy Batshuayi en doğru fiyata alınmaya çalışılacak.
Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan Batshuayi bu periyotta rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 5 de asist yaptı ve toplamda 14 gole direkt olarak katkı sağladı. Belçikalı forvet, kulüp kariyerindeki en çok golü (44), 120 kez formasını giydiği S. Liege formasıyla kaydetti.