Fotomaç'ta yer alan haberde, Pjanic'in yaptığı açıklama ile takımda kalacağını duyurduğunu yazan İtalyan sitesi, yıldız futbolcunun Beşiktaş ile ilgili paylaşımları ile ilgili de "Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi sevdi" yorumu yapıldı.