Miralem Pjanic ile ilgili bir haber yayınlayan İtalyan sitesi, tecrübeli orta sahanın gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalacağını yazdı. Süper Lig devi Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan son kadrosuna kiralık olarak kattığı Pjanic, gelecek sezonda da siyah beyazlı ekipte kalmak istediğini açıklamıştı.
TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! Miralem Pjanic'in Beşiktaş kararı belli oldu
İtalyan medyası, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Bosnalı yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in geleceğiyle ilgili flaş bir iddiada bulundu. İlgili haberde tecrübeli orta sahanın gelecek sezon da siyah beyazlılarda kalacağı ifade edildi. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş 'ın dünyaca ünlü yıldızı Pjanic, A Spor'a özel açıklamalarda bulunmuştu. Pjanic en az bir yıl daha Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıklamıştı. Bosnalı futbolcu ile ilgili bir haber yayınlayan İtalyan sitesi, Pjanic'in gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalacağını yazdı.
Fotomaç'ta yer alan haberde, Pjanic'in yaptığı açıklama ile takımda kalacağını duyurduğunu yazan İtalyan sitesi, yıldız futbolcunun Beşiktaş ile ilgili paylaşımları ile ilgili de "Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi sevdi" yorumu yapıldı.