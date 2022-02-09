Fotomaç'ta yer alan habere göre, her iki kanadın yanı sıra, sağ bekte de oynayabilen Eskihellaç için Beşiktaş yeni bir teklif yaptı. Siyahbeyazlılar, toplamda 13 milyon TL'lik bir teklif ile Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı.

