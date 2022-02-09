Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bir yandan da sözleşmesi biten oyuncularla yapılan görüşmelere devam ediliyor. Bu görüşmeler sırasında siyah-beyazlıları en çok zorlayan isim ise Cyle Larin oldu.
Beşiktaş'ta Cyle Larin çark etti!
Avrupa'dan istediği teklifi alamayan Cyle Larin'e yönetim de "Bu son teklifimiz" diyerek üstü kapalı arka kapıyı gösterdi. Siyah beyazlılardan senelik 2.5 milyon Euro maaş ve 4 senelik anlaşma talep eden Kanadalı oyuncu, yönetimin 1.7 milyon euro'luk teklifini 3 kez kabul etmedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı forvet, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı 1 milyon 700 bin euro'luk teklifi kabul etmeyerek 2.5 milyon euro maaşı ve 4 yıllık kontrat talep etmişti. Yapılan görüşmelerde taraflar ortak bir noktada buluşamazken, Beşiktaş yönetimi son görüşmede net bir ifade kullandı.
İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Fotomaç'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlı yetkililer, ilk üç görüşmede de oyuncunun "2.5 milyon euro'dan aşağıya imza atmam" restine, "Bizim de son teklifimiz yıllık 1.7 milyon euro'dan 4 senelik anlaşma" yanıtını verirken; 'Arka direk Larin' lakaplı yıldıza üstü kapalı olarak arka kapıyı gösterdi.