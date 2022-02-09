Beşiktaş, Valentin Rosier ile ilgili bir sakatlık açıklaması paylaştı.



Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Rosier'in Göztepe maçının kadrosundan tedbir amacıyla çıkartıldığı belirtildi.





Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:



"Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır.



Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."