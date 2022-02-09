Senegal'in şampiyon olduğu 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın gol kralı olan Vincent Aboubakar, sergilediği performansla transfer piyasasını hareketlendirdi.
Performansıyla mest etti! Aboubakar'a İngiliz kancası!
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda gol kralı olarak turnuvaya damga vurdu. Kamerunlu golcüye İngiltere Premier Lig ekiplerinden 2 takım talip oldu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 13:58
Kamerun basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Afrika Kupası'nda 7 maçta 8 gol ve 1 asist yaparak öne çıkan isim olan Aboubakar, iki Premier Lig ekibini peşine taktı.
Haberde bu takımların West Ham United ile Leicester City olduğu belirtilirken, aktüel olarak Al Nassr'da forma giyen başarılı forvetin gelecek transfer döneminde Avrupa futboluna dönebileceği bildirildi.