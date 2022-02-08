Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, bir orta saha ve bir stoper almayı planlayan Beşiktaş yönetimi, forvet hattını da Aaron Boupendza ile güçlendirecek. Katar Ligi'nin 16 Mart'ta sona ermesinden sonra Boupendza'nın İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
Aaron Boupendza Beşiktaş'a imzayı atıyor! Fenerbahçe'yi tercih etmedi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Katar Ligi'nin 16 Mart'ta sona ermesinin ardından Aaron Boupendza'yı İstanbul'a getirerek sözleşme imzalatmayı planlıyor. Boupendza'ya 4.5 milyon euro ödeyen ancak çok ciddi bir maaş verdiği için yıldız oyuncudan kurtulmak isteyen Al Arabi'nin ilk teklifi Fenerbahçe'ye getirdiği; ancak Boupendza'nın Beşiktaş'ı tercih ettiği kaydedildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bu arada Boupendza'ya 4.5 milyon euro ödeyen ancak çok ciddi bir maaş ödediği için Gabonlu'dan kurtulmak isteyen Al Arabi'nin ilk teklifi F.Bahçe'ye getirdiği; ancak Boupendza'nın Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi. Bu arada Boupendza'nın uygun şartlarda Beşiktaş forması giyeceği ifade edildi. Al-Arabi SC'de 12 resmi maça çıkan Aaron Boupendza, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
DAĞLI: NEDEN OLMASIN?
Aaron Boupendza'nın temsilcisi Serdar Dağlı, daha önce yaptığı açıklamada, "Şu an transfer zor ama sezon sonu için görüşmelere devam edeceğiz. Sezon sonunda ayrılmak istiyor. 5 milyon euro'ya transfer olan Boupendza 2 milyon dolar maaş alıyor. Türkiye'de ligi tanıyor ve çok seviyor. Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.