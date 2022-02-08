Bu arada Boupendza'ya 4.5 milyon euro ödeyen ancak çok ciddi bir maaş ödediği için Gabonlu'dan kurtulmak isteyen Al Arabi'nin ilk teklifi F.Bahçe'ye getirdiği; ancak Boupendza'nın Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi. Bu arada Boupendza'nın uygun şartlarda Beşiktaş forması giyeceği ifade edildi. Al-Arabi SC'de 12 resmi maça çıkan Aaron Boupendza, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



