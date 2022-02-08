Gedson Fernandes'e imza attırarak yeni sezon öncesi ilk transferini yapan Beşiktaş durmuyor!.. Yabancı sayısının 12'ye düşecek olmasını dikkate alan ve kadrodaki yerli kalitesini yükseltmek için kolları sıvayan siyah-beyazlılar 4 ismi listesine eklemiş durumda.
Beşiktaş'tan yerli operasyonu! Listede 4 isim var
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta yönetim, Mustafa Eskihellaç, Koray Günter, Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan'ı transfer gündemine aldı... Siyah-beyazlılar ayrıca başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki genç gurbetçilerle ilgili de çalışma başlattı. İşte gündem yaratan transfer operasyonun ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Gedson Fernandes'e imza attırarak yeni sezon öncesi ilk transferini yapan Beşiktaş durmuyor!.. Yabancı sayısının 12'ye düşecek olmasını dikkate alan ve kadrodaki yerli kalitesini yükseltmek için kolları sıvayan siyah-beyazlılar 4 ismi listesine eklemiş durumda.
Takvim'in haberine göre; Yönetim, Yeni Malatyaspor formasını giyen Mustafa Eskihellaç için çalışmalara başladı. Genç futbolcunun bonservis bedelinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar ayrıca Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı, Verona'dan Koray Günter ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan için de harekete geçti.
Beşiktaş'ın Almanya başta olmak üzere Avrupa'da oynayan gurbetçi fubolcularla ilgili çalışma başlattığı da öğrenildi.