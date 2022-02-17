Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş bu sezon ne Avrupa'da ne de ligde umduğunu bulabildi. Zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlılar sezon sonu kadroda köklü bir revizyona gitmeyi planlıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da ayrılık rüzgarı! İşte o isimler...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Siyah beyazlı takım yeni sezonda kadrosunda büyük bir revizyona gitmeyi planlıyor. İşte Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimler...
İşte Beşiktaş'ta yolların ayrılmasının planlandığı o isimler...
MEHMET TOPAL
Beşiktaş'ta bu sezon 7 Süper Lig maçında görev alan 35 yaşındaki tecrübeli ismin sözleşmesinin yenilenmesi düşünülmüyor.