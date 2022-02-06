Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Önder Karaveli ve öğrencileri, bu maçı kazanarak yeni bir seriye başlamayı planlıyor. İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Kötü geçen sezonda yine de Süper Kupa'yı almayı başaran siyah beyazlılar, kalan haftalarda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve maksimum galibiyet sayısına ulaşarak Avrupa Kupaları için ligi en iyi yerde bitirmek amacında. Beşiktaş'ın bunu başarmak için ihtiyacı olan şey ise bu sezon sadece 1 kez elde ettiği 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak ve bu sayıyı artırmak.

EVİNDEKİ 25 MAÇIN 18'İNİ KAZANDI

Son 4 lig maçında 8 puan toplayan siyah-beyazlılar, son 7 maçında hiç galibiyet alamayan Akdeniz temsilcisini mağlup ederek hem yeni seriye başlamak hem de zirve yarışından kopmamayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu. Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. Bu arada siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle iç sahadaki 25 karşılaşmanın 18'ini kazanırken; rakibine 4 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı.

4 OYUNCU SINIRDA

Antalyaspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartı bulunan Oğuzhan, Batshuayi, Rıdvan ve Larin bugün kart görmeleri durumunda 25'inci haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KARTAL 34-6 ÖNDE

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek. 51 lig karşılaşmasının 34'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalya kazandı. Taraflar 11 müsabakada birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 110 gole karşılık, kırmızıbeyazlılar 47 gol kaydetti. Bu sezon ilk yarıdaki maçta Beşiktaş, deplasmanda 2-0 geriden gelerek rakibini 3-2 mağlup etti.

5 İSİM YOK

Beşiktaş'ta Malatya deplasmanında sakatlanan Josef de Souza tedavisini tamamlayıp takıma katıldı. 5 gün önce antrenmanda sakatlanan Ghezzal da takıma dahil oldu ve oyuncunun oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Beşiktaş'ta Rize maçında sakatlanan Umut Meraş ile N'Koudou, Serdar Saatçı, Atiba ve Kerem Kalafat ise kamp kadrosunda yer almadı.

TARAFTARLAR STADI DOLDURACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak zorlu maça çevrilirken, Vodafone Park tribünlerinin tamamına yakınının dolması bekleniyor. Antalyaspor maçıyla birlikte taraftar gruplarının tribündeki eski yerlerine döneceği haberlerinin ardından, mücadelenin biletlerine olan ilgi de büyük ölçüde arttı. Hava şartlarının da uygun olması sayesinde, siyah-beyazlı taraftarların bu akşam Vodafone Park'ı dolduracağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Emirhan, Güven, Alex Teixeira, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Fernando, Poli, Doğukan, Ribeiro, Mehmedi, Haji Wright