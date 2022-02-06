CANLI İZLE 🔥 | Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Ligİ'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak. Önder Karaveli yönetiminde çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, transfer döneminde damga vuran Antalyaspor'u yenmek istiyor. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ise transfer döneminde yaptığı yatırımın karşılığını alarak olduğu konumdan yukarıya tırmanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Antalyaspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 6 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Emirhan, Güven, Alex Teixeira, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Fernando, Poli, Doğukan, Ribeiro, Mehmedi, Haji Wright

SON 4 MAÇTA 8 PUAN ALDI

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.

Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.

EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.

Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

YILDIZLAR KART SINIRINDA!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

GHEZZAL JOSEF VE UMUT TAKIMA KATILDI

Sakatlıkları geçen Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Umut Meraş takımla çalışmalara başladı. Josef sakatlığı nedeniyle Antalya kampında yer alamamıştı. Sağ kalçasında ağrılar bulunan Rachid Ghezzal de kamptan erken dönmek zorunda kalmıştı. Umut ise yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyememişti.