Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan, Teixeira, Batshuayi.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Doğukan, Ndao, Adriano.
SON 4 MAÇTA 8 PUAN ALDI
Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.
Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.
EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI
Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.
Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.