Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar, milli aranın ardından galibiyetle lige başlamak istiyor. Öte yandan Antalyaspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan, Teixeira, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Doğukan, Ndao, Adriano.

SON 4 MAÇTA 8 PUAN ALDI

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.

Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.

EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.

Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.