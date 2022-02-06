Ancak Fransız golcünün ciddi bir fiyat indirime gitmesi durumunda tekrar masaya oturulabileceği öğrenildi. Lacazette ile Lyon ve Aston Villa'nın da yakından ilgilendiği biliniyor. Fakat 2 kulüp de Fransız oyuncunun talebine henüz olumlu cevap vermiş değil.