Beşiktaş - Antalyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Zorlu mücadelenin VAR'ı Özgür Yankaya olarak açıklandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 11:11
Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın VAR'ı ise Özgür Yankaya.