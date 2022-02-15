Beşiktaş 'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın'ın, Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı yeni kontrat görüşmelerindeki teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.
TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Güven Yalçın Beşiktaş'ın teklifini ret mi etti?
Beşiktaş ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Güven Yalçın'ın, siyah beyazlılarla bir türlü anlaşma sağlayamadığı iddia edilmişti. 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Ersin Akan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 20:34
Fanatik'e konuşan genç oyuncunun menajeri Ersin Akan, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akan, "Güven'in yeni sözleşmesi konusunda Beşiktaş'la anlaşamadığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
2018 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 150 bin Euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta şans bulurken, 4 gol, 3 asistle Beşiktaş'a katkı verdi.