TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Güven Yalçın Beşiktaş'ın teklifini ret mi etti?

Beşiktaş ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Güven Yalçın'ın, siyah beyazlılarla bir türlü anlaşma sağlayamadığı iddia edilmişti. 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Ersin Akan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 20:34