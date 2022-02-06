Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar, milli aranın ardından galibiyetle lige başlamak istiyor. Öte yandan Antalyaspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar, milli aranın ardından galibiyetle lige başlamak istiyor. Öte yandan Antalyaspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan, Teixeira, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Doğukan, Ndao, Adriano

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 6 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SON 4 MAÇTA 8 PUAN ALDI

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.

Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.

EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.

Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

YILDIZLAR KART SINIRINDA!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

GHEZZAL JOSEF VE UMUT TAKIMA KATILDI

Sakatlıkları geçen Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Umut Meraş takımla çalışmalara başladı. Josef sakatlığı nedeniyle Antalya kampında yer alamamıştı. Sağ kalçasında ağrılar bulunan Rachid Ghezzal de kamptan erken dönmek zorunda kalmıştı. Umut ise yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyememişti.