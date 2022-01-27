ÇOK PAHALI AMA KALİTELİ

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Asbaşkanı Kocadağ, İtalya ve Almanya'dan 3 stoperle ilgilendiklerini ifade etmişti. Beşiktaş'ın hedefindeki ilk ismin Dortmund'un 22 yaşındaki stoperi Dan-Axel Zagadou olduğu öğrenildi. Alman ekibinin 2017'de PSG B takımından bedelsiz olarak aldığı 1.96'lık Zagadou'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı belirtildi. Ancak Kartal'ın Fildişi asıllı 22 yaşındaki Fransız stoperi alabilmesi kolay değil. Kısa süre önce Dortmund teknik direktörü Marco Rose; "Onu uzun vadede ilk 11'de görüyorum. Büyük bir potansiyeli var ve onu burada tutmak istiyoruz" diyerek yönetime mesaj gönderdi ve Zagadou'nun sözleşmesinin yenilenmesini talep etti.