Transfer bombası patlıyor! Alexandre Lacazette Beşiktaş'a

Transferde Gedson Fernandes ile sözleşme imzalayarak bombayı patlatan Beşiktaş'ta, çalışmalar devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, geçen sezon Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Boupendza''nın yanı sıra İngiliz devi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız Alexandre Lacazette'i de gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 11:25 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022- 12:08