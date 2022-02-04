Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Transfer bombası patlıyor! Alexandre Lacazette Beşiktaş'a
Transferde Gedson Fernandes ile sözleşme imzalayarak bombayı patlatan Beşiktaş'ta, çalışmalar devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, geçen sezon Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Boupendza''nın yanı sıra İngiliz devi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız Alexandre Lacazette'i de gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Önder Karaveli, siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkacakları karşılaşmada sürekli hücumu düşünen ve kaleyi daha çok yoklayan bir takım kurgulamak istiyor.
Kanada Milli Takımı'nda forma giyen Larin ve Atiba'nın Akdeniz ekibine karşı oynama ihtimalinin zayıf olduğu öğrenilirken, Ghezzal ve Josef de Souza'nın iyileştiği gelen haberler arasında.