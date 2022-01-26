Başakşehir Beşiktaş'tan Salih Uçan için kiralama teklifinde bulundu
Son dakika Beşiktaş transfer haberine göre Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş'ya fazla şans bulamayan Salih Uçan için kiralama teklifinde bulundu.
İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 15:10 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022- 15:32
Tecrübeli futbolcu için çeşitli kulüplerin ilgisinin olduğu bilinirken, resmi bir teklif geldi.
BAŞAKŞEHİR İSTEDİ
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre Salih Uçan'ı Başakşehir kiralık istedi. Siyah beyazlılar kararı oyuncuya bıraktı.
Öte yandan Salih Uçan, Başakşehir'den transfer için süre istedi.