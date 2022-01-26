Göztepe'den Oğuzhan Özyakup hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş'ta beklediği forma şansını bulamayan Oğuzhan Özyakup için harekete geçti. İzmir ekibi, Oğuzhan ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçerek oyuncuyu ikna etmek istiyor.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40
BEŞİKTAŞ'TA 4 KUPA KALDIRDI!
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ve Hollanda devi Feyenoord formalarını da terleten Ozi, 10 sezon oynadığı siyah- beyazlılarda kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdi ve 4 şampiyonluk yaşadı. Oğuzhan, Beşiktaş'ta 2015- 16, 2016-17 ve geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Ayrıca geçen sezon Türkiye Kupası ve bu sezon da Süper Kupa'yı kaldırmayı başardı. Kariyerinde 315 maça çıkıp 37 gol kaydeden tecrübeli 10 numara, Türkiye A Milli Takımı ile de 43 karşılaşmaya çıkıp bir gol attı.