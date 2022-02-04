Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken, başkan Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Çebi'nin o sözleri...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kadro dışı bırakılan oyuncuların son durumuna açıklık getiren Çebi, yeni transfer olup olmayacağına ve Gedson Fernandes konusuna da değindi. İşte Çebi'nin o sözleri... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Gedson planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil.
"MUTLU ETTİYSEK NE ALA"
Taraftarın istediği, hoşlandığı, sevdiği futbolcular vardır. Onların transferinin yapılmasını isterler. Yapıldığı zaman da mutlu olurlar. Biz kendi transferlerimizi planlamalarımız içerisinde yapıyoruz. Taraftarı da mutlu ettiysek ne ala