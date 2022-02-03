SON MAÇ KASIMPAŞA



Ancak kariyeri boyunca N'Koudou'nun gelişiminin önünde büyük bir set oluşturan sakatlık sıkıntısı Beşiktaş'ın da canını fazlasıyla yaktı. Son olarak 3 Aralık'ta oynanan Kasımpaşa maçında forma giyen yıldız futbolcu, o tarihden bu yana takımdan uzak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yaptığı açıklamaya göre N'Koudou'nun sahalara dönüşü mart ayını bulacak. Böylece bu sezon Süper Lig'de sadece 8 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcunun 3 sezonda kaçırdığı toplam maç sayısı 53'ü bulacak. 2019-20 sezonunun başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham Hotspur'dan Beşiktaş'a transfer olan N'Koudou şu ana kadar farklı bölgelerden tam 8 sakatlık yaşadı.



