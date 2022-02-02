BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a Sambacı stoper! Hedefte Rodrigo Caio var

Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Domagoj Vida ile henüz anlaşma sağlayamayan, Welinton'un ise performansından memnun olmayan siyah beyazlı ekip, gündemine Rodrigo Caio'yu aldı. Kara Kartal, Flamengo'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 06:40