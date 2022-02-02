Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda gündem Rodrigo Caio.. Stoper mevkiine bir takviye yapmak isteyen yönetim, adı sezon başında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu için yeniden harekete geçti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a Sambacı stoper! Hedefte Rodrigo Caio var
Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Domagoj Vida ile henüz anlaşma sağlayamayan, Welinton'un ise performansından memnun olmayan siyah beyazlı ekip, gündemine Rodrigo Caio'yu aldı. Kara Kartal, Flamengo'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu için düğmeye bastı. İşte detaylar...
Fotomaç'ın derlediği haberde, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuyu kiralamak istediği iddia edildi. Haberde, Beşiktaş'ın Flamengo ile bir görüşme gerçekleştirdiği de iddia edildi.
5 KEZ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI FORMASINI GİYDİ
Siyah-beyazlılara daha önce menajerler aracılığıyla Teixeira için Caio takası önerisi gelmişti. Brezilyalı defans oyuncusu profesyonel kulüp kariyerinde toplam 2 takımda görev yaptı. Sao Paulo'da 173 maçta oynayan Caio, bu periyotta 5 gol atarken, 5 de asist yaptı.